Napoli, il nuovo trend: giocate al lotto con i numeri di Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli sta per vincere lo scudetto, i tifosi lanciano una nuova moda: giocate al lotto con i numeri di maglia dei calciatori.

Napoli è in delirio per lo scudetto quasi certo e i tifosi azzurri utilizzano la proverbiale scaramanzia partenopea, anche attraverso il gioco del lotto. La nuova tendenza sta spopolando nelle ricevitorie della città partenopea: giocare i numeri delle maglie dei giocatori. I numeri più gettonati? Quelli di Osimhen e Kvaratskhelia, rispettivamente 9 e 77, ma non mancano gli appassionati che scommettono sul 22 di Di Lorenzo e il 6 di Mario Rui. E sebbene molti si concentrino sui numeri delle maglie dei protagonisti, ci sono anche i “ritardatari” come il 5 di Juan Jesus e il 17 di Olivera, che attirano la fortuna di chi cerca un colpo di sorpresa.

Questa nuova tendenza è diventata una vera e propria mania a Napoli, dove le ricevitorie stanno registrando un vero e proprio boom di giocate sui numeri di maglia dei calciatori azzurri. E in attesa dell’aritmetica per la conquista del titolo, i tifosi del Napoli si preparano alla grande festa, chiedendo al presidente De Laurentiis di tutelare e difendere la città. La fortuna, però, sembra essere già dalla loro parte grazie ai numeri dello scudetto.

La curiosa tendenza è stata confermata dal titolare di una ricevitoria di Napoli, che ha dichiarato ad Agipronews: “Negli ultimi mesi, in tanti hanno deciso di puntare sui numeri di maglia dei calciatori del Napoli. È una novità, ma sta spopolando. La gente cerca di trovare un modo per esprimere la propria passione per la squadra del cuore e di aiutare il Napoli a vincere lo scudetto.” E non c’è da stupirsi se la città partenopea sta cercando ogni modo possibile per vincere, in attesa di festeggiare lo scudetto ormai quasi sicuro.