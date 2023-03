Scudetto Napoli: feste e celebrazioni in America e in Francia una sfilata sotto la Tour Eiffel a Parigi

Lo Scudetto al Napoli ha scatenato la gioia dei tifosi in tutto il mondo. Da New York a Parigi, si preparano a festeggiare con grandi party e sfilate sotto la Torre Eiffel.

La possibile vittoria dello scudetto per il Napoli di Spalletti non sta facendo festeggiare solo la città partenopea, ma anche i napoletani sparsi in tutto il mondo. A New York, ad esempio, si sta organizzando un mega party per il 4 giugno, in contemporanea con la festa di Napoli, mentre il 10 giugno ci sarà un altro evento per tutti i napoletani d’America. L’organizzatore di queste due grandi celebrazioni è Rosario Procino, proprietario del ristorante Ribalta di New York e presidente del Napoli Club della Grande Mela. Si prevedono circa 4-5 mila persone, provenienti da tutto il Nord America, dal Canada alla Florida al Texas.

Il Club Napoli New York esiste dal 2013, conta quasi 700 iscritti e, soprattutto ultimamente, almeno 300 persone si ritrovano al ristorante Ribalta, a Union Square, uno dei più rinomati locali di cucina italiana della città, per seguire le partite. Rosario Procino, napoletano doc, ingegnere e ristoratore dal 2008, sarà a Napoli per assistere alla partita con il Milan allo stadio.

Anche i tifosi napoletani in Francia sono molto attivi e stanno organizzando qualcosa per celebrare la vittoria del Napoli, forse anche con una sfilata sotto la Torre Eiffel. Il presidente del Napoli Club Parigi, Sabatino Abbagnale, nato ad Angri ma residente a Parigi da 17 anni, racconta di essere molto orgoglioso per il successo del Napoli e della grande attenzione che c’è all’estero sulla sua impresa. Il club, fondato da Abbagnale nel 2018, è diventato un punto di ritrovo per tanti napoletani che vivono a Parigi da anni e che spesso portano i figli nati in Francia a vedere le partite, per instillare la passione per i colori azzurri.

In ogni angolo del mondo dove ci sono napoletani, c’è grande attenzione e passione per la squadra di Spalletti, e la vittoria dello Scudetto sta dando loro la possibilità di celebrare insieme la loro amata squadra.