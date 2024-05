Napoli-Lecce, l’ultima in attesa di novità su Conte

In attesa di novità sull’eventuale arrivo di Antonio Conte, Napoli e Lecce scendono in campo per l’ultima giornata di campionato. Ecco tutte le info.

Mentre i tifosi azzurri attendono con ansia novità sui negoziati per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli, è già tempo di concentrarsi sul campo. Alle 18:00 di oggi allo Stadio Maradona andrà in scena Napoli-Lecce, match valido per la 38ª e ultima giornata di Serie A.

Una stagione particolarmente deludente per i partenopei, che sperano di chiudere con un sorriso contro un Lecce ormai salvo. Ma vediamo tutti i dettagli della partita.

Napoli-Lecce Le Formazioni Ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Berisha; Krstovic. All. Gotti

Napoli-Lecce Diretta TV e Streaming

Il match sarà visibile su DAZN in streaming oppure sul canale 214 di SKY per gli abbonati a “Zona DAZN”. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi con il commento tecnico di Valon Behrami.

Napoli-Lecce L’Arbitro

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Dionisi della sezione di L’Aquila, alla sua prima con il Napoli. Gli assistenti saranno Perrotti e Cavallina, quarto uomo Gualtieri. Al VAR ci sarà Marini, coadiuvato da Muto.

I Precedenti

Nei 25 precedenti in A tra le due squadre, il bilancio vede 12 vittorie del Napoli, 8 pareggi e 5 successi del Lecce. Nell’ultimo match interno dello scorso agosto, finì 1-1.