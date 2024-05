Bomba Pedullà: Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli, la Juventus è in pole

Clamorosa indiscrezione di Alfredo Pedullà: Giovanni Di Lorenzo avrebbe deciso di lasciare il Napoli, la Juventus è in pole per accaparrarselo.

Una vera e propria bomba sganciata da Alfredo Pedullà sul calciomercato Napoli. Secondo l’autorevole giornalista di Sportitalia, Giovanni Di Lorenzo avrebbe deciso irrevocabilmente di lasciare gli azzurri dopo una stagione “molto tormentata”. E la Juventus sarebbe in pole per accaparrarselo.

“Di Lorenzo non cambia idea, vuole andare via”

“La cosa che è esplosa nelle ultime ore è un punto di non ritorno: malgrado un rinnovo fino al 2028, Di Lorenzo ha scelto e deciso di andarsene” ha dichiarato Pedullà. Motivo? Una stagione da capitano molto stressante e l’impressione di non essere più considerato inamovibile dalla società, tanto che “se arrivasse un’offerta non farebbero resistenza a cederlo”.

“Lui vuole andare via. La sua decisione è irrevocabile, quasi definitiva. Magari se arrivasse Conte… ma a me hanno detto che non ci sarà allenatore al mondo che potrà fargli cambiare idea” ha continuato il noto esperto di mercato.

Juventus in pole, ipotesi scambio con Napoli

Ma dove potrebbe finire Di Lorenzo? Pedullà fa un’analisi delle pretendenti: “Ha mercato all’estero, in Premier, in Liga, ma soprattutto ci sono fondate speranze di restare in Serie A. Ci sono due squadre nelle condizioni di poter provare a prendere Di Lorenzo: Inter e Juventus. Nel desiderio, più la Juve che l’Inter“.

Motivo? A Torino potrebbe liberarsi un posto sulla fascia con l’addio di Danilo a fine contratto nel 2025. E poi c’è il fattore Giuntoli, che stima moltissimo l’ex Empoli. “Il rapporto e il gradimento di Giuntoli per Di Lorenzo da 1 a 10 è 11!” rivela l’esperto.

L’ostacolo? Le richieste economiche del presidente De Laurentiis, che non vorrebbe scendere sotto i 20 milioni. A meno che la Juve non proponga uno scambio di calciatori…un’ipotesi da non escludere per sbloccare l’affare.