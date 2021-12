Napoli, le ultime dall’infermeria: Ecco le condizioni di Anguissa, Fabián, Insigne e Koulibaly…

Il Napoli alle prese con gli infortuni di Anguissa, Fabián,Insigne e Koulibaly. Dall’infermeria azzurra arrivano però buone notizie.

Il Napoli deve faare i conti con assenze pesanti: Anguissa, Fabián, Insigne e Koulibaly sono alle prese con gli infortuni muscolari. Osimhen è tornato a correre e sarà presente al Maradona per la sfida contro il Leicester. Manolas, ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni e sarà a disposizione per la gara in programma giovedì (alle 18.45), decisiva per le ambizioni del Napoli in Europa. Nelle prossime ore si capirà se almeno uno tra Insigne e Fabian Ruiz potrà esserci contro l’Empoli, Spalletti ci spera anche se trattandosi di problemi muscolari non si forzeranno i tempi. Discorso che vale anche per Anguissa che però migliora e ieri ha iniziato a lavorare sul campo. Convocato con l’Empoli? Difficile ma non impossibile. Zanioli è ancora alle prese con il Covid.

La SSC Napoli ha diramato il consueto report degli allenamenti, strizzando l’occhio al recupero di alcuni giocatori importanti:

“La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita con le porte piccole ed esercizi su palle inattive. Chiusura con lavoro tattico. Fabián e Anguissa hanno svolto terapie e allenamento personalizzato in palestra e campo. Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly e Lobotka hanno fatto terapie. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Osimhen”.