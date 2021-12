Napoli, Kevin Malcuit cuore d’oro: Distribuisce cibo e coperte ai senzatetto -VIDEO

Kevin Malcuit, difensore francese del Napoli in auto dei senza tetto. Il terzino francese come Ghoulam si dedica alla solidarietà.

MALCUIT AIUTA I SENZATETTO DI NAPOLI

Nella notte di martedì 7 dicembre, Kevin Malcuit, difensore francese del Napoli, è sceso in strada per aiutare i senzatetto costretti a dormire all’addiaccio. Il 30enne si è fermato all’angolo tra piazza Garibaldi e corso Novara e ha donato pizze e bevande calde con l’aiuto di un amico, riscuotendo l’applauso di tutta la città che lo ha scoperto grazie al video di un passante-tifoso.

Malcuit è solamente l’ultimo nella lunga lista dei giocatori del Napoli che si sono distinti in questi anni per i loro gesti di solidarietà. Nel 2018, al rientro da una trasferta, Dries Mertens chiamò di corsa degli amici per andare a regalare delle pizze a chi viveva in strada. A Natale di due anni fa, Kalidou Koulibaly regalò 500 euro a un clochard che nell’indifferenza generale chiedeva qualche spicciolo all’esterno di un supermercato.

Un anno dopo, nel rigido inverno di gennaio, sempre il difensore senegalese è stato visto a un semaforo di Agnano mentre donava dei giacconi ad alcuni connazionali. Il terzino algerino Faouzi Ghoulam, in pieno lockdown, ha portato pacchi di spesa ai cittadini nordafricani in piazza Garibaldi, e poi ha regalato una serie di dispositivi tecnologici a persone meno fortunate.