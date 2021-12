Napoli-Leicester: probabili formazioni. Mertens in panchina. Arrivano 600 tifosi dall’Inghilterra

Napoli-Leicester, le probabili formazioni e le ultimissime sul match di Eruopa League allo stadio Diego Armando Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LEICESTER

E’ la notte decisiva per il Napoli che, al ‘Diego Armando Maradona‘, si gioca il proprio futuro in Europa League nell’ultima giornata della fase a gironi contro il Leicester. Una sfida da dentro o fuori.

Non si placa la situazione di emergenza in casa azzurra con Luciano Spalletti costretto a dover fare i conti con diverse defezioni. In attacco potrebbe toccare a Petagna, con Mertens in panchina pronto a subentrare. A supporto del centravanti italiano toccherà a Politano, Elmas ed uno tra Lozano o Ounas.

A centrocampo Zielinski arretra al fianco di Demme, con ritorno al 4-2-3-1 dove la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui a protezione di Meret.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Daka, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

INGLESI ALLE PRESE CON IL COVID

Dopo il Tottenham, anche il Leicester deve convivere con l’incubo contagi. Rodgers: “Alcuni sono positivi, altri lasciati a causa per precauzione”.

Ancora Covid, ancora contagi. E altro cluster nel calcio inglese. Dopo il Tottenham, che conta addirittura 8 positivi all’interno della propria rosa, tocca ora al Leicester fare i conti con l’incubo contagi. Ed è una notizia che interessa anche il Napoli, che domani sera sfiderà proprio le Foxes nell’ultima giornata dei gironi di Europa League.

Ad annunciare la positività di alcuni elementi, senza però rivelare la loro identità, è stato Brendan Rodgers, manager del Leicester, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida del Maradona:

“Diversi giocatori non ci saranno – le parole dell’ex tecnico del Liverpool – Abbiamo alcuni casi Covid, altri giocatori non stanno bene, per cui non ci siamo presi il rischio di portarli.

Sono 7 i giocatori indisponibili. Chi sono? Lo vedrete al momento. Nell’allenamento di questa sera vedrete chi non ci sarà. In generale i casi stanno aumentando, e per noi la salute dei giocatori viene prima di tutto“.

600 TIFOSI INGLESI IN ARRIVO A NAPOLI

Alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona si gioca l’ultima partita del Girone C di UEFA Europa League tra SSC Napoli e Leicester City: per l’occasione ci saranno solo circa diecimila tifosi napoletani allo stadio, complici il mal tempo e l’orario scomodo. Dall’Inghilterra, invece, si aspettano ben seicento tifosi inglesi pronti a sostenere i Foxes in trasferta.

La Questura di Napoli ha preparato un piano per evitare disordini prima della partita. Allerta massima nella zona della stazione Marittima e anche a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio: già da ieri mattina è stata vietata la vendita degli alcolici.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING NAPOLI-LEICESTER

La partita tra Napoli e Leicester sarà trasmessa in tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

In streaming, Napoli-Leicester sarà visibile su : sarà necessario scaricare l’app su smart tv compatibili, smartphone o tablet, oppure utilizzare console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa, collegandosi al sito di mediante PC o notebook.

Altra opzione per vedere Napoli-Leicester in streaming è Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati, scaricando l’app su computer, cellulari o tablet.