Napoli-Leicester, Spalletti vara un nuovo modulo. In tribuna al Maradona ci sarà una sorpresa

Napoli-Leicester, Spalletti con un nuovo modulo, Lozano cambia ruolo. In tribuna al Maradona ci sarà Osimhen.

NAPOLI-LEICESTER, SPALLETTI CON IL MODULO 4-2-3-1

Secondo quanto riferisce il quotidiano il Mattino, Spalletti ritorna al modulo 4-2-3-1. Per sopperire alle assenze, il Napoli che oggi sfiderà il Leicester, alle 18.45 allo stadio Maradona potrebbe presentare delle sorprese in formazione.

“Spalletti torna al 4-2-3-1, al sistema classico di questa stagione con la difesa a quattro, i due centrocampisti davanti alla linea difensiva, una punta centrale con tre elementi offensivi in appoggio. Tre dubbi che il tecnico si porta alla vigilia per la formazione iniziale: uno tra Petagna e Mertens come punta centrale, un altro tra Politano e Malcuit come esterno destro e un altro tra Lozano e Ounas come sotto punta”.

“Certi di giocare dall’inizio Zielinski che verrà abbassato dal tecnico azzurro a centrocampo in coppia con Demme e Elmas che invece partirà da esterno sinistro d’attacco. Il polacco e il macedone sono tra gli azzurri più in forma”.

OSIMHEN IN TRIBUNA

Le sorprese non finiscono qui, infatti, Osimhen per ricominciare ad annusare l’aria del «Maradona», per scuotere di nuovo i sensi, per sentirsi partecipe, Napoli-Leicester sarà in tribuna. Il nigeriano si potrà perdere nelle slide della memoria, riafferrare le prodezze di quel 2-2 dell’andata, riassaporare il doppio pallonetto che servì per riaprire la partita e poi lo stacco in cielo, con il terzo tempo, per pareggiare. Ecco, a San Siro aveva avuto più o meno la stessa idea, quando vide la palla spiovere dalle nuvole: andrò incontro al pallone e si scontrò con la nuca di Skriniar. Forse stavolta gli farà un po’ meno male ripensare a quei momenti e potrà bastargli pensare a quelli che verranno”.