Napoli Lazio, in tribuna ci sarà il presidente FIFA Infantino: ecco perchè

Gianni Infantino assisterà Napoli-Lazio. Il presidente della FIFA sarà in tribuna allo stadio Diego Armando Marradona.



NAPOLI-LAZIO, ARRIVA INFANTINO

Napoli-Lazio è il big matcch della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida caratterizzata dai ritorni a Fuorigrotta degli ex Reina, Hysaj e Sarri, tre protagonisti del ciclo in cui gli azzurri sfiorarono lo Scudetto nel 2018.

A far da cornice a Napoli-Lazio sarà l’omaggio a Diego Armando Maradona, scomparso un anno fa e che – all’interno dello stadio che lo ha visto guidare i partenopei a Scudetti e trionfi europei. A ridosso del fischio d’inizio del match verrà ricordato con una cerimonia ad hoc.

Sugli spalti dello stadio Maradona, per Napoli-Lazio ci sarà anche il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il numero uno dell’organizzazione mondiale del calcio arriva nel capoluogo campano per onorare il più grande di sempre.

Anche gli ex calciatori del Napoli ed ex compagni di squadra di Maradona saranno presenti alla cerimonia. Ad annunciarlo è Alessandro Renica, ex difensore della squadra partenopea: “L’associazione Leggende del Napoli sono liete di annunciarvi che dopo un cordiale e costruttivo confronto con il presidente De Laurentiis hanno accettato di partecipare alla serata dedicata a Maradona , in occasione della partita con la Lazio organizzata dal calcio Napoli!”.

“Speriamo che sia un inizio di un momento di “unione” definitivo. Forza Napoli e come diceva il capitano “oggi dobbiamo vincere devono essere felici e orgogliosi di noi i nostri tifosi” forza azzurri..