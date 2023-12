Napoli, la tribuna Nisida dedicata a Juliano. E sui social i tifosi chiedono il ritiro della 8

Napoli sta pianificando di dedicare una tribuna a Antonio Juliano e di ritirare la sua maglia numero 8, in onore del suo ex capitano.

La tribuna Nisida dedicata a Juliano

La città di Napoli vuole dedicare la Tribuna “Nisida” dello stadio Maradona a Juliano. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato questa intenzione, evidenziando l’importanza di Juliano come simbolo sportivo della città.

La scelta della tribuna allo stadio Maradona per onorare Juliano è un gesto significativo che riconosce il suo ruolo storico nel club.

I tifosi del Napoli stanno chiedendo sulle reti sociali che la maglia numero 8 di Juliano venga ritirata. Il club ha già reso omaggio a Juliano durante il suo funerale, portando una maglia con il suo numero.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, deve decidere se ritirare o meno la maglia. Attualmente, nessun giocatore della squadra principale indossa il numero 8.

Juliano: Capitano e Dirigente

Juliano è ricordato come un grande capitano e centrocampista del Napoli. È l’unico giocatore napoletano ad aver giocato tre mondiali senza mai lasciare la squadra. Come dirigente, Juliano ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del club, portando a Napoli giocatori come Krol e Maradona.

La dedica della Tribuna Nisida e la possibile decisione di ritirare la maglia numero 8 sono gesti di grande significato per celebrare l’eredità di Antonio Juliano nel calcio napoletano e italiano.