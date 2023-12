Napoli è in lutto per la scomparsa di Antonio “Totonno” Juliano, storico capitano e icona della tifoseria partenopea anche per aver portato Maradona.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Antonio “Totonno” Juliano, storico capitano e icona del Napoli, deceduto all’età di 80 anni. Juliano, un pilastro del club nel periodo che ha preceduto l’arrivo di Diego Maradona, ha lasciato un’eredità indelebile nella storia del calcio italiano.

Juliano Legame Indissolubile con Napoli

Nato a Napoli, Juliano ha incarnato lo spirito e il cuore della città nel suo modo di giocare. Durante la sua militanza dal 1961 al 1978, ha guidato la squadra con passione e dedizione, diventando non solo un calciatore ma un vero e proprio simbolo per la città. La sua leadership in campo e la sua capacità di ispirare i compagni di squadra sono rimasti impressi nel cuore dei tifosi.

Sotto la sua guida, il Napoli ha vinto due Coppe Italia (1961-62, 1975-76) e una Coppa delle Alpi nel 1966. Juliano è rimasto a lungo il calciatore con più presenze nella storia del club, un record che testimonia la sua lealtà e il suo impegno.

L’Era Pre-Maradona

Prima dell’arrivo di Diego Maradona nel 1984, Juliano era il volto del Napoli. La sua epoca è stata caratterizzata da un calcio appassionato e grintoso, riflettendo l’essenza della città. Con Juliano in campo, il Napoli ha combattuto per il vertice della Serie A, stabilendo le fondamenta per i successi futuri del club.

Antonio Juliano, l’Architetto dell’Arrivo di Maradona a Napoli

La storia del trasferimento di Diego Maradona al Napoli nel 1984 è intrisa di fascino e intrighi, e un personaggio chiave dietro le quinte di questo storico passaggio è stato Antonio Juliano, allora in veste di dirigente del club aveva già portato in azzurro Ruud Krol . La sua intuizione e determinazione sono state fondamentali per portare uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi a Napoli, segnando l’inizio di una nuova era gloriosa per il club.

Il Ruolo di Juliano nel Trasferimento

Antonio Juliano, leggenda del calcio napoletano e già icona del club, aveva un ruolo significativo nella dirigenza del Napoli quando si presentò l’opportunità di acquistare Maradona, gioiello scoperto dal compianto Gianni Di Marzio. Nonostante le sfide finanziarie e logistiche, Juliano ha giocato un ruolo cruciale nelle trattative.

Le Sfide del Trasferimento

L’acquisto di Maradona dal Barcellona non fu un’impresa facile. Il Napoli, allora non considerato tra i top club d’Europa, doveva competere con giganti del calcio per assicurarsi il talento argentino. Juliano fu uno degli artefici nel convincere Maradona e il suo entourage che il futuro del calciatore era a Napoli, promettendo di costruire una squadra competitiva intorno a lui.

Retroscena delle Negoziazioni

Le trattative per portare Maradona a Napoli furono intense e complesse. Juliano, insieme ad altri dirigenti del club, dovette navigare attraverso complicate negoziazioni finanziarie, incluse le richieste salariali di Maradona e le tariffe di trasferimento richieste dal Barcellona.

L’Impatto di Maradona a Napoli

L’arrivo di Maradona a Napoli trasformò completamente la squadra. Sotto la sua guida, il Napoli raggiunse vette mai viste prima, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA. Maradona divenne una figura quasi divina per i tifosi, e la sua presenza elevò il Napoli a livelli internazionali di riconoscimento e successo.

Curiosità

Juliano era noto per la sua abilità tattica e la visione di gioco. Fuori dal campo, era apprezzato per il suo carattere umile e la sua vicinanza ai tifosi. Anche dopo il ritiro, continuò a essere una figura influente nel calcio, servendo il Napoli come dirigente.

La scomparsa di Antonio Juliano segna la fine di un’era gloriosa per il Napoli. Mentre il club e i suoi tifosi piangono la perdita di una leggenda, il suo spirito vivrà sempre nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare. Addio, Totonno – un capitano, un leader, un simbolo di Napoli.