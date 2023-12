Rivoluzione in Serie A: Addio al Geoblocking, Libertà di Scelta per i Tifosi

UE abolisce geoblocking nel calcio: dal 2025, libertà di scelta e prezzi convenienti per tifosi della serie A italiana.

Una svolta epocale per gli appassionati di calcio in Europa: il Parlamento UE ha approvato una mozione che elimina il geoblocking per la visione delle partite di calcio. Dal 2025, i tifosi potranno liberamente abbonarsi a piattaforme di trasmissione estere, scegliendo l’opzione più conveniente.

La Decisione dell’UE:n Addio al Geoblocking

L’europarlamentare danese Karen Melchior è stata la forza trainante dietro questa storica decisione. Con 376 voti a favore e 111 contrari, la mozione promette di cambiare radicalmente il modo in cui i tifosi accedono alle partite di calcio, eliminando le restrizioni geografiche.

Impatto sui Tifosi e sulla serie A



Questa decisione è una vittoria per gli amanti del calcio, che ora hanno la libertà di scegliere l’abbonamento più conveniente senza essere limitati dalle politiche di geoblocking. Significa anche la fine di un monopolio di mercato che molti considerano “nauseabondo”, offrendo più scelte e prezzi competitivi.

Paolo Ziliani, uno dei primi a parlare di questa svolta, ha evidenziato l’importanza di questa decisione per garantire maggiore libertà e flessibilità ai tifosi. Grazie a questa nuova legge, i fan potranno evitare “racconti di regime” e godere di una maggiore libertà di scelta.

La decisione del Parlamento UE apre nuove frontiere nel mondo dello sport, democratizzando l’accesso alle trasmissioni calcistiche e potenziando i diritti dei consumatori. È un momento storico che segna una nuova era di libertà e accessibilità nel mondo del calcio.