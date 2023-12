Krol omaggia Juliano: “Oggi è un giorno triste, ha aperto la strada allo scudetto

L’ex Napoli Ruud Krol ricorda Antonio Juliano: “Oggi è un giorno triste, ha aperto la strada allo scudetto. I 4 anni in azzurro restano nel mio cuore”.

L’ex difensore del Napoli Ruud Krol ha voluto ricordare Antonio Juliano, scomparso oggi, ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”: “Oggi è un giorno molto triste. Juliano è stato un grande giocatore e poi un grande direttore sportivo”.

Krol ha raccontato aneddoti sull’arrivo al Napoli: “È stata molto difficile la trattativa per andare a Napoli. Se Juliano aveva qualcosa in testa, la testa era dura. Era emozionante quando lo stadio intonava il mio nome. Ho sempre dato il massimo, per me è stato un grande piacere entrare al San Paolo e sentire il pubblico acclamarmi“.

L’olandese si è poi soffermato sull’attualità, con il Napoli reduce dalla vittoria in Champions col Braga: “Non è ancora al livello dell’anno scorso, anche difensivamente. Vincere uno scudetto è molto duro, ma rimanere campioni è più duro. Restano i campioni d’Italia comunque. Juliano ha aperto la strada per lo scudetto. “.

Infine, l’omaggio a Juliano: “Se avessi giocato con Maradona a Napoli? Se fossi stato più giovane sarei rimasto a giocare a Napoli. A 34 anni andai via.

Ho vinto tante cose con squadre di club, ma i 4 anni a Napoli restano nel mio cuore. L’unico amore che resta nel mio cuore è Napoli, voglio sempre bene a tutti i tifosi. Sono un olandese napoletano. Condoglianze a tutta la famiglia Juliano”.