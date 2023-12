Addio a Totonno Juliano: Napoli e il calcio italiano in lutto per la scomparsa dell’ex capitano azzurro

Napoli e il calcio piangono Totonno Juliano. Portò all’ombra del Vesuvio calciatori del calibro di Diego Armando Maradona e Ruud Krol.

Napoli piange la scomparsa di una leggenda calcistica: Antonio “Totonno” Juliano, ex capitano e dirigente del Napoli, ci ha lasciato all’età di 80 anni. La notizia ha gettato nel lutto non solo la città partenopea, ma l’intero panorama calcistico italiano. La sua carriera straordinaria, sia come calciatore che come dirigente, ha segnato in modo indelebile la storia del calcio.

Con 505 presenze con la maglia azzurra, Totonno Juliano è stato uno degli eroi del Napoli, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. Il suo ruolo di dirigente ha poi consolidato la sua figura nella storia del club, portando calciatori di calibro mondiale come Diego Armando Maradona e Ruud Krol a indossare la maglia partenopea.

Il giornalista della RAI, Antonello Perillo, ha espresso il dolore del mondo del calcio italiano con un toccante messaggio sui social: “Il Napoli e l’intero calcio italiano perdono una sua straordinaria bandiera. Ci ha lasciati Totonno Juliano.”

Nel suo lungo percorso calcistico, Totonno Juliano ha giocato un ruolo cruciale nella Nazionale italiana, con ben 18 presenze durante l’epoca di grandi nomi come Rivera, Capello, Bulgarelli, DeSisti, Ferrini e Frustalupi. La sua impronta nel calcio italiano è stata tale da meritare l’appellativo di uno dei più grandi registi di sempre.

Antonello Perillo, cronista di lungo corso, ha condiviso un pensiero commovente sull’indimenticato campione azzurro: “Totonno Juliano è stato uno dei più grandi registi di sempre del calcio italiano: 18 presenze in Nazionale nell’era dei Rivera, Capello, Bulgarelli, DeSisti, Ferrini, Frustalupi. 505 gare con il Napoli. Come dirigente fu lui a portare a Napoli Krol e Maradona.”

L’eredità di Totonno Juliano rimarrà viva nei cuori degli appassionati di calcio, sia a Napoli che in tutto il Paese.