Fedele critica Mario Rui: “Il peggior difensore del Napoli, Di Lorenzo subito dopo”

Nel corso di una recente analisi della prestazione del Napoli contro il Braga, l’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, ha sollevato interrogativi sulla prossima formazione di Walter Mazzarri e ha espresso dubbi sul ritorno di Mario Rui come titolare sulla fascia sinistra.

Con l’imminente rientro in campo di Mario Rui, attualmente in prestito, sembrerebbe naturale che il terzino portoghese riprenda il suo ruolo sulla fascia sinistra. Tuttavia, Fedele, noto per le sue analisi schiette, non è così convinto di questa inevitabilità. Al contrario, suggerisce che potrebbe essere il momento per Natan di guadagnarsi un posto da titolare.

“Mario Rui sarà titolare appena pronto per giocare? Non ne sono così sicuro, non escludo che possa toccare ancora a Natan. Il portoghese è un attaccante prestato a fare il terzino”, ha dichiarato Fedele, suggerendo che l’esperienza di Rui come terzino potrebbe essere inadeguata per il ruolo difensivo.

Fedele ha poi criticato aspramente le performance difensive di Mario Rui, definendolo addirittura “il peggiore difensore dei partenopei”. Le sue parole:

“Mario Rui sarà titolare appena pronto per giocare? Non ne sono così sicuro, non escludo che possa toccare ancora a Natan. Il portoghese è un attaccante prestato a fare il terzino. Con Mario Rui il Napoli giocava abbastanza bene quando attaccava, ma è stato il peggiore difensore dei partenopei. Dopo di lui Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro della Nazionale si fa apprezzare quando si propone perché è travolgente, meno quando difende”.