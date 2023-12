Napoli, il sogno del Mondiale per Club si riaccende: ecco cosa serve per qualificarsi

Il Napoli sogna il Mondiale per Club 2025! La vittoria contro il Braga apre le porte, ma sfide cruciali attendono gli azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La squadra partenopea ha recentemente compiuto un passo cruciale verso il Mondiale per Club del 2025, con una convincente vittoria contro il Braga che ha garantito il loro posto negli ottavi di finale di Champions League. Una vittoria che non solo ha consolidato la loro posizione in Europa, ma ha anche riaperto le porte al sogno di competere a livello mondiale.

Il Napoli, ora guidato dalla visione ambiziosa di Aurelio De Laurentiis, aspira a partecipare al ricchissimo torneo del Mondiale per Club, un evento che vedrà la partecipazione di 32 squadre da tutto il mondo, secondo una formula innovativa appoggiata dalla FIFA.

Tuttavia, la strada verso la qualificazione è tutt’altro che agevole. Umberto Chiariello, esperto di calcio e analista sportivo, ha delineato le sfide che il Napoli deve superare per assicurarsi un posto nel prestigioso torneo. Il giornalista ha sottolineato l’importanza di risultati favorevoli nei prossimi incontri, evidenziando in particolare il confronto critico con l’Union Berlin.

“Quanto potremmo pagare quel maledetto pareggio con l’Union Berlin, ahi Garcia! Il Napoli nel ranking UEFA ha scavalcato il Milan (41 a 39), che se non vince a Newcastle resterà sotto al Napoli definitivamente perché va fuori dalla Champions. Ma la rincorsa alla Juve (47 punti), nonostante l’assenza dalle Coppe dei bianconeri, è difficilissima: il Napoli agli ottavi dovrebbe fare almeno 1 vittoria e 1 pareggio che le darebbero 4 punti (2 la vittoria + 1 il pareggio + 1 x il passaggio ai quarti) e poi vincere 1 partita ai quarti. A 47 pari, al Mondiale per Club andrebbe il Napoli. Insomma, possibile ma molto difficile,” ha spiegato Chiariello.

Il Napoli, pertanto, si trova di fronte a una sfida formidabile ma non impossibile. La combinazione precisa di vittorie e pareggi, unita al risultato degli altri club, determinerà il loro destino nel cammino verso il Mondiale per Club. Gli appassionati azzurri si trovano ora in attesa, con la speranza che il loro club del cuore realizzi questo sogno epico di calcio mondiale nel 2025.