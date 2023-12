Insulti vergognosi per Kvaratskhelia: “Spezzagli le gambe”

Attacco vergognoso a Kvaratskhelia: Napoli condanna gli insulti. Solidarietà per il giocatore. Calcio unito contro comportamenti inaccettabili.

La serata di ieri non è stata certo facile per l’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che si è trovato nel mirino di un insulto vergognoso proveniente da uno spettatore presente allo stadio durante la partita contro il Braga. Il giocatore georgiano, già alle prese con un periodo non particolarmente fortunato, ha dovuto subire l’aggressione verbale di un individuo che, anziché supportarlo, ha pronunciato una frase scioccante: “Spezza le gambe a Kvara.”

La gara di ieri ha visto Kvaratskhelia impegnato in alcune giocate personali che, forse, hanno suscitato qualche frustrazione tra i tifosi. Tuttavia, è importante sottolineare che il talento georgiano è stato condizionato in passato anche dalle difficoltà della squadra e, in particolare, dalla mancanza di un terzino sinistro di ruolo che potesse supportarlo adeguatamente. Nonostante questo, alcuni giocatori come Natan si sono proposti in modo positivo nelle ultime partite.

La denuncia di questo spiacevole episodio è giunta attraverso un tifoso del Napoli che ha contattato la redazione di Kiss Kiss. L’individuo, evidentemente disgustato dalla situazione, ha dichiarato: “Una persona presente allo stadio, un cretino che non posso nemmeno definire tifoso, ha urlato una frase a un giocatore del Braga pregandolo di fare del male a Kvara: ‘Spezza le gambe a Kvara.’ Perché questa gente va allo stadio e dice di essere tifosa del Napoli?”. Un interrogativo che rimane senza una risposta chiara.

Il Napoli, attraverso il suo canale ufficiale, ha condannato fermamente l’episodio, sottolineando che la passione per il calcio non giustifica comportamenti così spregevoli. Il club ha espresso solidarietà nei confronti di Kvaratskhelia e ha promesso di collaborare con le autorità per identificare il responsabile di queste offese.