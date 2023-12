“Mai apprezzato”, il brano di riscatto dei ragazzi di Gesco VIDEO

È stato pubblicato “Mai apprezzato”, il brano che segna il riscatto dei ragazzi del centro di formazione IEFP gestito da Gesco. Un progetto nato per dare voce ai giovani che hanno abbandonato la scuola e che convivono con diverse problematiche personali.

Attraverso la musica, i testi delle canzoni e il videoclip, i protagonisti hanno voluto mettersi in gioco in prima persona per parlare delle proprie esperienze e della voglia di rivalsa, nonostante le difficoltà. Il brano porta la firma del cantautore Peppoh, mentre il testo è stato realizzato con l’aiuto del prof. Sdino.

L’iniziativa assume un profondo valore sociale, lanciando un messaggio di speranza a tanti ragazzi che possono riconoscersi nelle storie raccontate. Ascoltare e condividere il video di “Mai apprezzato” può davvero fare la differenza, accendendo una luce sul riscatto di questi giovani.

Ognuno può contribuire nel proprio piccolo a far girare il brano, postandolo sui social network o girando il link tra i propri contatti. Un semplice gesto per moltiplicare il raggio d’azione del progetto, regalando una preziosa opportunità di visibilità a questi talentuosi adolescenti.