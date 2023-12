Mario Rui Pronto al Rientro: Possibile Convocazione contro il Cagliari

Napoli, aggiornamenti su Mario Rui: possibile convocazione contro il Cagliari e ultime notizie sul recupero di Olivera.

Mario Rui, difensore del Napoli, si avvicina al rientro post-infortunio, con la possibilità di essere convocato per la prossima partita contro il Cagliari.

Aggiornamenti sul Recupero di Mario Rui

Mario Rui sta seguendo un programma di allenamento personalizzato per recuperare dall’infortunio. Secondo le ultime notizie, il suo ritorno in campo è vicino, ma la prudenza resta la priorità.

Verso la Convocazione

Se il processo di recupero dovesse continuare positivamente, Mario Rui potrebbe essere incluso tra i convocati per la partita contro il Cagliari. Tuttavia, è probabile che inizialmente si accomodi in panchina, evitando rischi inutili.

Stato di Olivera

Per quanto riguarda Mathías Olivera, un altro difensore del Napoli, il suo ritorno in campo è previsto solo per il 2024. La sua situazione richiede più tempo per un recupero completo.

Il Napoli si prepara per la partita contro il Cagliari con cautela e ottimismo. Il possibile rientro di Mario Rui è una notizia positiva, anche se il club deve ancora gestire l’assenza di Olivera. Le prossime ore saranno decisive per capire se Rui potrà effettivamente essere tra i convocati.