Report allenamento Napoli, le ultime: ecco come stanno Mario Rui, Olivera e Ostigard

Il Napoli si prepara al match con il Cagliari: ultime su Mario Rui, Olivera e Ostigard. Aggiornamenti dall’allenamento al Konami Training Center.

Il Napoli si è dedicato intensamente all’allenamento questa mattina presso l’SSCN Konami Training Center in vista del prossimo scontro con il Cagliari, fissato per sabato alle ore 18 presso lo Stadio Maradona. La 16esima giornata di Serie A promette spettacolo e tensione, e il club partenopeo sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per affrontare la sfida.

La sessione di allenamento è iniziata sul campo 1 con riscaldamento e torello, seguiti da un coinvolgente momento di possesso palla e una partitina a campo ridotto. Tutti gli occhi erano puntati su Mario Rui, Olivera, e Ostigard, protagonisti di differenti percorsi di preparazione in vista dell’importante incontro.

Mario Rui: Il difensore portoghese ha svolto un allenamento personalizzato sul campo, mostrando impegno e dedizione nel suo percorso di recupero. L’attenzione è massima, visto che il suo contributo potrebbe essere cruciale per la solidità difensiva del Napoli.

Olivera: Il centrocampista ha dedicato la sua giornata a terapie mirate e lavoro personalizzato in palestra. La sua condizione fisica sarà monitorata da vicino nei prossimi giorni.

Ostigard: Il difensore norvegese ha svolto un intenso lavoro in palestra, concentrato sulla sua condizione fisica e resistenza. Un segnale positivo per la squadra, considerando l’importanza di una difesa solida in un contesto così competitivo come la Serie A.

Il Napoli si sta preparando a affrontare il Cagliari con determinazione, consapevole dell’importanza dei tre punti in palio.