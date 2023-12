Aggiornamenti sul rinnovo di Alex Meret al Napoli e le sue ambizioni in Nazionale, secondo l’agente Federico Pastorello.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con il club. Federico Pastorello, il suo agente, fornisce dettagli sulla situazione attuale e sul futuro di Meret.

Le parole dell’agente Federico Pastorello sul futuro di Meret al Napoli

Pastorello ha commentato le recenti difficoltà del Napoli, citando la perdita di figure chiave come l’allenatore e il direttore sportivo. Sottolinea, tuttavia, l’ottimo lavoro svolto da Mazzarri.

“La stagione del Napoli è difficile, un pochettino me lo aspettavo perché perdere in un colpo solo l’allenatore che ha portato lo scudetto al club azzurro dopo 33 anni e il direttore sportivo che era da tanti anni lì ed era riuscito a crearsi una rispettabilità nello spogliatoio e nella società, è stato un brutto colpo.

Tante cose che non sappiamo non sono successe magari proprio grazie all’intervento di Giuntoli, Spalletti ha fatto una cosa straordinaria e ripetersi sarebbe stato molto arduo.

Ci sono state probabilmente delle responsabilità anche di Garcia, visto che la squadra è forte. Ha perso un elemento importante come Kim, ma questo non può essere il solo motivo per il quale le cose non stanno andando così bene. Faccio l’in bocca al lupo a Mazzarri e spero che riesca a trovare le chiavi che Garcia non è riuscito a trovare“.

Sul rinnovo di Meret, Pastorello conferma che ci sono dialoghi in corso e che i rapporti con la dirigenza sono buoni. Sottolinea la volontà di Meret di rimanere a Napoli, dove si sente a casa e apprezzato dai tifosi.

“La stagione del Napoli è difficile, un pochettino me lo aspettavo perché perdere in un colpo solo l’allenatore che ha portato lo scudetto al club azzurro dopo 33 anni e il direttore sportivo che era da tanti anni lì ed era riuscito a crearsi una rispettabilità nello spogliatoio e nella società, è stato un brutto colpo.

Tante cose che non sappiamo non sono successe magari proprio grazie all’intervento di Giuntoli, Spalletti ha fatto una cosa straordinaria e ripetersi sarebbe stato molto arduo.

Ci sono state probabilmente delle responsabilità anche di Garcia, visto che la squadra è forte. Ha perso un elemento importante come Kim, ma questo non può essere il solo motivo per il quale le cose non stanno andando così bene. Faccio l’in bocca al lupo a Mazzarri e spero che riesca a trovare le chiavi che Garcia non è riuscito a trovare“.

Meret e la Nazionale Italiana

Parlando delle ambizioni di Meret, Pastorello lo descrive come un portiere di alto livello, capace di ambire al ruolo di titolare in qualsiasi club e anche nella Nazionale italiana. Evidenzia la familiarità tra Meret e il ct, sottolineando le qualità tecniche e umane del giocatore.

L’agente riconosce la forte concorrenza tra i portieri italiani, ma ribadisce che Meret ha le qualità per competere al più alto livello, sia in club che in Nazionale.

La situazione contrattuale di Alex Meret al Napoli è un argomento di attuale interesse. Secondo il suo agente, ci sono segnali positivi riguardo al suo futuro con il club. La volontà di Meret di rimanere e la sua ambizione di diventare titolare in Nazionale dimostrano il suo impegno e le sue aspirazioni.