Varriale: “Napoli, è il momento di investire. Affidare la sostituzione di Kim ad un ragazzo non una scelta felicissima”

Analisi di Varriale sul Napoli dopo la vittoria contro il Braga. La necessità di rinforzi a gennaio e le sfide in ottica Champions League.

Enrico Varriale, giornalista e conduttore RAI, ha analizzato il momento del Napoli nel corso di una recente intervista a Radio Marte. Nel programma odierno, Varriale ha condiviso le sue opinioni sulla vittoria della squadra contro il Braga e ha sottolineato la necessità di investimenti a gennaio per rafforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri.

La vittoria contro il Braga è stata descritta da Varriale come “non entusiasmante, ma solida”. Il giornalista ha esordito con chiarezza: “Ora poche chiacchiere: si devono fare punti. Inter e Juventus erano gli avversari peggiori che potessero capitare a Mazzarri. La stagione riparte da qui, e la sfida con la Roma può essere determinante in ottica Champions League.”

Varriale ha sottolineato la necessità di apportare rinforzi alla squadra a gennaio, sottolineando come i mancati sacrifici economici durante l’estate abbiano avuto un impatto significativo sulle prestazioni del Napoli. Citando le parole di De Laurentiis, il giornalista ha dichiarato: “I sacrifici non fatti in estate sono stati gravi, come ammesso dallo stesso De Laurentiis. È il momento di investire, perché ora la stagione può prendere una piega positiva o negativa.”

In particolare, Varriale ha evidenziato la necessità di potenziare la difesa, suggerendo l’arrivo di un difensore centrale più esperto rispetto a Natan, giovane talento che, seppur interessante, sembra necessitare di un periodo di rodaggio. Il giornalista ha criticato la decisione di affidare la sostituzione di Kim, attualmente assente, a un giovane, definendola “non felicissima”.

“Magari a gennaio può arrivare qualche inserimento utile: i sacrifici economici non fatti in estate sono stati gravi, come ammesso dallo stesso De Laurentiis. E’ il momento di investire, perché ora la stagione può svoltare in maniera positiva o negativa. Servirebbe un difensore centrale più rodato di Natan, che resta un prospetto, per quanto molto interessante. Affidare la sostituzione di Kim ad un ragazzo non è stata una scelta felicissima”.