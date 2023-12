In corso le trattative per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli: si discute ingaggio e clausola rescissoria.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto ad offrire un rinnovo faraonico a Victor Osimhen per allontanare le big d’Europa. I dettagli della trattativa in corso.

I Dettagli del Rinnovo di Osimhen con il Napoli

Victor Osimhen, il centravanti del Napoli, è oggi uno dei nomi più caldi nel panorama calcistico. Grandi squadre europee, incluso il Chelsea, hanno mostrato interesse per lui. Il Napoli sa che ha tra le mani un giocatore di valore e vuole blindarlo con un contratto adeguato.

Il Napoli è determinato a tenere Osimhen. La squadra intende offrirgli un contratto che rifletta il suo valore, consapevole delle attenzioni che riceve, specialmente dall’Inghilterra.

De Laurentiis, come riporta il Corriere dello Sport, è pienamente consapevole del valore di Osimhen e della scadenza del contratto in termini di forza contrattuale. Il club vuole blindare il suo talento con un nuovo accordo.

Le Condizioni del Nuovo Contratto

Secondo il Corriere dello Sport, non ci saranno i 200 milioni paventati in estate da De Laurentiis, ma una cifra comunque monstre e modellata sulle possibilità economiche di chi vorrà acquistare Osimhen. Proprio come successo con la clausola di Kim.

L’obiettivo è respingere gli assalti di Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal e PSG, tutte ammiratrici del nigeriano ex Lille. Con queste condizioni contrattuali Osimhen sarebbe davvero inarrivabile per chiunque.

Il giocatore e il suo entourage non vogliono aspettare la scadenza per trattare, dunque a breve si entrerà nel vivo della pratica rinnovo. Il Napoli vuole blindare il suo gioiello.