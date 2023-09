Napoli, la prima scelta era Italiano, poi saltò tutto

De Laurentiis voleva Italiano come allenatore del Napoli, ma poi la Fiorentina esercitò l’opzione per il rinnovo. Così arrivò Garcia.

CALCIO NAPOLI. Nel mondo del calcio, le decisioni prese fuori dal campo possono avere un impatto tanto significativo quanto quelle prese in campo. Questo è particolarmente vero nel caso del Napoli, dove la prima scelta del presidente Aurelio De Laurentiis per la panchina era Vincenzo Italiano, l’attuale tecnico della Fiorentina.

Italiano-Napoli: L’Affare Saltato

De Laurentiis aveva puntato forte su Italiano. Lo stesso Spalletti riteneva il tecnico viola la migliore soluzione per il Napoli. Tuttavia, l’affare, che sembrava a un passo dalla conclusione, è naufragato quando Rocco Commisso e Joe Barone, i vertici della Fiorentina, hanno esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Italiano. Questo ha portato alla nomina di Rudi Garcia, un allenatore che, almeno inizialmente, non ha entusiasmato i tifosi azzurri.

Le Prime Sfide di Garcia

Le prime partite di Garcia alla guida del Napoli non sono state esattamente incoraggianti. Le gare con Lazio e Genoa hanno sollevato preoccupazioni sia tra i tifosi che nel presidente De Laurentiis. Questo rende ancora più amara la mancata acquisizione di Italiano, che con il suo stile di gioco avrebbe rappresentato il successore ideale di Luciano Spalletti.

Il Successo di Italiano a Firenze

Nel frattempo, la Fiorentina di Italiano continua a impressionare. Nell’ultima partita, la squadra viola ha battuto l’Atalanta con un punteggio di 3-2, con gol di Giacomo Bonaventura, Lucas Martinez e Christian Kouame. Questo successo rende ancora più evidente quanto il Napoli possa aver perso nel non riuscire a siglare l’accordo con Italiano.