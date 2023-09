Varriale: “Il Napoli doveva prendere Italiano, avete visto la sua Fiorentina?”

Enrico Varriale, giornalista RAI, elogia la Fiorentina di Vincenzo Italiano, paragonandola al Napoli dello scorso anno. Secondo Varriale, Italiano avrebbe potuto essere il successore ideale di Spalletti al Napoli.

CALCIO NAPOLI. Enrico Varriale, giornalista e conduttore RAI, ha elogiato la Fiorentina di Vincenzo Italiano, paragonandola al Napoli che ha vinto lo Scudetto la scorsa stagione. Secondo Varriale, Italiano avrebbe potuto essere il successore ideale di Luciano Spalletti alla guida del Napoli.

Fiorentina: Un Calcio Piacevole e Efficace

La Fiorentina continua a impressionare in Serie A, offrendo un calcio piacevole e, soprattutto, efficace. Nell’ultima partita, la squadra di casa ha battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con un punteggio di 3-2. I gol sono stati segnati da Giacomo Bonaventura, Lucas Martinez e Christian Kouame, mentre per gli ospiti hanno segnato Teun Koopmeiners ed Ademola Lookman.

Varriale: “Fiorentina Ricorda il Napoli dello Scudetto”

Enrico Varriale ha preso ai social media per esprimere la sua ammirazione per la Fiorentina, affermando che la squadra toscana è quella che più si avvicina al Napoli dello scorso anno in termini di qualità di gioco e organizzazione tattica. “La squadra che per qualità di gioco e organizzazione tattica ricorda di più lo straordinario Napoli dello scorso anno è proprio quella di Italiano,” ha scritto Varriale sul suo profilo Twitter.

Italiano: Il Successore Ideale di Spalletti?

Varriale ha anche suggerito che Vincenzo Italiano poteva essere un forte candidato per succedere a Luciano Spalletti alla guida del Napoli.