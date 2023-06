Vincenzo Italiano Resta alla Fiorentina: La conferma Sky Sport

Vincenzo Italiano rimarrà alla Fiorentina. Dopo un incontro decisivo con Joe Barone, l’allenatore risolve le incertezze sul suo futuro, mentre il Napoli guarda altrove.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Vincenzo Italiano rimarrà alla Fiorentina, secondo quanto confermato dalla redazione di Sky Sport. Le voci sono circolate intensamente dopo un summit tra Italiano e il direttore generale dei Viola, Joe Barone.

Vincenzo Italiano confermato alla Fiorentina

Il destino di Italiano alla Fiorentina era in bilico. Tuttavia, le recenti indiscrezioni rivelano che Italiano, architetto della riuscita doppia corsa della Fiorentina in Coppa Italia e Conference League, rimarrà con la squadra toscana nonostante le sconfitte in entrambe le competizioni.

Summit decisivo tra Italiano e Joe Barone

La decisione è stata stata presa dopo un incontro decisivo tenuto oggi nel primo pomeriggio tra l’allenatore e il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le fonti suggeriscono che il meeting ha risolto qualsiasi dubbio rimasto sul futuro di Italiano alla Fiorentina.

De Laurentiis guarda agli altri candidati



La conferma di Italiano alla Fiorentina rappresenta un duro colpo per il Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis che aveva precedentemente elencato Italiano come uno dei potenziali sostituti di Luciano Spalletti. Ora, con Italiano che si impegna con la Fiorentina fino al 2024, De Laurentiis dovrà rivolgere la sua attenzione ad altri candidati per la panchina azzurra.