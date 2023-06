Spalletti: “Italiano poteva fare bene a Napoli. ADL sa scegliere gli allenatori” – VIDEO

Luciano Spalletti parla della sua carriera, dell’amore per Napoli, e del potenziale successore sulla panchina azzurra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, ha e condiviso i suoi pensieri sulla sua carriera, le sue squadre passate e presenti, e il futuro del calcio durante “The Coach Experience”, evento annuale organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Riflettendo sui trent’anni trascorsi dalla sua ultima partita come calciatore, Spalletti ha evidenziato le numerose tappe e lezioni imparate nel suo percorso verso lo scudetto. “Ho avuto la fortuna di allenare grandi campioni e giocare bellissime partite,” ha dichiarato l’ex allenatore di Empoli e Napoli.

Parlando del suo legame con il Napoli, Spalletti ha espresso il suo affetto per la squadra e i tifosi. “Con il popolo di Napoli è nato un legame indelebile che durerà per sempre… Al Napoli ho dedicato tutto il mio tempo, così come al calcio.”

Spalletti ha inoltre sottolineato l’importanza dell’apprendimento reciproco tra allenatori per il progresso del gioco. “Più ci si confronta e più che il calcio si modernizza e ha un futuro,” ha commentato.

In merito al suo futuro, Spalletti ha rivelato che potrebbe considerare la possibilità di allenare una Nazionale. Riguardo al suo potenziale successore, ha elogiato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per la sua capacità di scelta degli allenatori.

Quando gli è stato chiesto di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, come possibile successore, Spalletti ha risposto: “Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli… Lo si è visto con le due finali che seppur perse significa che ha lavorato bene“.

Queste dichiarazioni di Spalletti forniscono uno sguardo intimo sulla mentalità di uno dei più rispettati allenatori di calcio in Italia, e offrono anche spunti interessanti sulle possibili future direzioni della leadership del Napoli.