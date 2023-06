Inter in finale Champions League: il sogno ‘rubato’ al Napoli

Finale di Champions League Manchester City-Inter si gioca questa sera a Istanbul, tutto pronto per la sfida conclusiva del torneo europeo.

Giocarsi una finale di Champions League è un sogno che qualsiasi tifoso vorrebbe realizzare. Nella stagione 2022/23 la finale di Champions League è Manchester City-Inter. La squadra nerazzurra è riuscita a battere prima il Benfica e poi il Milan per accedere all’atto conclusivo della competizione, dimostrando di avere un’ottima capacità di giocare partite importanti.

Eppure la finale di Champions League a Istanbul è stata per tanto tempo anche un sogno del Napoli. Un sogno concreto, perché gli azzurri hanno stupito con il gioco di Spalletti anche in Europa, arrivando per la prima volta nella storia ai Quarti di Champions League. Un grande risultato, che poteva essere ancora più grosso se non fossero intervenuti una serie di fattori.

Nei due match tra Milan e Napoli ai Quarti di Champions League, la squadra di Spalletti è arrivata non proprio nel miglior momento di forma. Gli azzurri non erano al top della condizione fisica e mentale. Inoltre nel match di andata hanno dovuto fare a meno di Osimhen, il bomber nigeriano è poi rientrato nel match di ritorno, ma non era in una forma fisica top.

Ma non va dimenticato che nel doppio confronto, nonostante tutto, il Napoli non ha demeritato. Ad incidere tantissimo sul mancato passaggio del turno hanno influito i sette errori arbitrali contro il Napoli in Champions League. Un peso enorme, come il rigore netto e solare non concesso per fallo su Lozano da parte di Leao. Come il cartellino giallo non dato a Krunic e altri episodi determinanti.

Insomma anche nella stagione dello scudetto il Napoli ha da recriminare, perché vedersi rubare i sogni non è mai bello.