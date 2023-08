Napoli: Koopmeiners, parte la rivoluzione a centrocampo

Il Napoli prepara la rivoluzione a centrocampo, vuole Teun Koopmeiners dell’Atalanta e sta per chiudere con Gabri Veiga del Celta Vigo.

Calciomercato Napoli – La società di Aurelio De Laurentiis è sempre attivissima con le trattative in entrata. In questi giorni il club si sta concentrando su nuovi acquisti a centrocampo. Una vera e propria rivoluzione quella che vuole Aurelio De Laurentiis, vero deus ex machina della società partenopea.

L’ossessione di De Laurentiis è quella di voler portare Koopmeiners al Napoli, una trattativa slegata dall’affare Gabri Veiga, che andrebbe a sostituire la partenza di Zielinlski.

Calciomercato Napoli: Koopmeiners

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il Napoli ha in testa una rivoluzione silenziosa del centrocampo e non ha smesso di pensare a Teun Koopmeiners (25) una passione antica. Koopmeiners è personalità, versatilità tecnica adorabile, piedi che orientano le traiettorie non solo su palloni inattivi, è ritmo, è fisico, è un amabile tormento che il Napoli si porta appresso. Con l’Atalanta i contatti sono frequenti, l’offerta di Adl di tre settimane fa è sempre valida e il sogno rimane: però, decide (tutto) Piotr“.

Dalla Spagna: Veiga-Napoli, i tifosi Celta contro la cessione

I media spagnoli riportano i dettagli economici della trattativa Veiga-Napoli. I tifosi del Celta criticano il presidente per la possibile cessione.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Proseguono le trattative tra Napoli e Celta Vigo per portare Gabri Veiga all’ombra del Vesuvio. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni sulle cifre del possibile accordo, mentre i tifosi del Celta manifestano il loro dissenso.

Secondo il portale Relevo, il Napoli avrebbe offerto poco meno dei 40 milioni richiesti di parte fissa più bonus legati a obiettivi e una percentuale sulla futura rivendita per convincere il club galiziano. Per Veiga sarebbe pronto un ricco quinquennale.

Dopo il rifiuto iniziale a 30 milioni, gli azzurri avrebbero dunque soddisfatto le richieste degli spagnoli avvicinandosi sensibilmente alla clausola rescissoria da 40 milioni. L’affare sembra potersi concretizzare.

Ma i tifosi del Celta non ci stanno. Durante la gara con l’Osasuna cori e striscioni in favore di Veiga e contro il presidente Mourino, accusato di voler vendere il gioiello. La piazza si oppone alla cessione del beniamino.

Nonostante la contestazione, la dirigenza spagnola è però intenzionata a cedere alle avances del Napoli. Veiga potrebbe presto sbarcare in Serie A per una nuova avvincente avventura.