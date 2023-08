Graziani esalta Lobotka: “È il miglior calciatore d’Europa”

L’ex campione del mondo Graziani ha esaltato Lobotka del Napoli: “Nel suo ruolo è il migliore in Europa e forse al mondo”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. “Nel suo ruolo, Lobotka è il calciatore più forte d’Europa e forse del mondo intero”. Parole di elogio totale da parte di Francesco Graziani nei confronti del centrocampista del Napoli. L’ex campione del mondo lo ha definito addirittura superiore a Modric.

Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Sportiva “Microfono Aperto”, Graziani ha spiazzato tutti tessendo le lodi del regista slovacco: “So che non tutti saranno d’accordo con me, ma Lobotka insieme a Modric è il migliore al mondo nel suo ruolo”.

Un attestato di stima importante per il numero 68 azzurro, che nelle ultime stagioni con Spalletti ha compiuto un salto di qualità incredibile. Dopo un periodo difficile, è diventato imprescindibile per il gioco del Napoli.

Pur meno sponsorizzato rispetto a mostri sacri come Osimhen e Kvaratskhelia, Lobotka si è rivelato una certezza per lucidità, geometrie e precisione di passaggio. Un vero faro in mezzo al campo.

Le parole di Graziani sono la conferma di come il Napoli possa vantare in rosa uno dei migliori centrocampisti al mondo, se non il migliore in assoluto. Un’investitura pesante che fa sognare i tifosi azzurri.