Osimhen superstar al Napoli: novità assoluta sulla clausola

Victor Osimhen pronto al rinnovo con il Napoli, il calciatore nigeriano firmerà un nuovo accordo da quindici milioni di euro a stagione con clausola rescissoria.

Notizie Calcio Napoli – La società di Aurelio De Laurentiis è attivissima sul mercato. Il club partenopeo sta per chiudere l’acquisto di Gabri Veiga e vuole anche Teun Koopmeiners. Ma un altro grandissimo colpo il Napoli lo sta mettendo a segno con il rinnovo di Victor Osimhen. Uno degli attaccanti più forti d’Europa resterà a Napoli, convinto con un maxi ingaggio ed un ottimo progetto.

De Laurentiis ha saputo resistere anche alle tentazioni del campionato arabo, si è tenuto stretto Osimhen e non lo ha ceduto nemmeno in Premier League. Un vero e proprio capolavoro.

Napoli, Rinnovo Osimhen: novità nella clausola rescissoria

Corriere dello Sport dà i dettagli del rinnovo di Osimhen col Napoli: “È il giocatore, il top player come va di moda adesso, il più pagato d’Italia, il Paperon de’ Paperoni dell’area di rigore e non solo, la star dinnanzi alla quale De Laurentiis s’è spinto di nuovo oltre: quindici milioni di ingaggio, per tenerselo stretto, per evitare che

un bel giorno i principi e gli sceicchi glielo portassero via. Facciano pure, se ne avranno voglia, ma non prima del 2025, quando la clausola da 150 milioni entrerà in vigore all’estero: tra dodici mesi, sarà eventualmente possibile eccedere solo in Italia, ma vista l’aria che tira sembra improbabile, si direbbe impossibile, che ci sia un club, uno

soltanto, in grado di sfilare al Napoli il suo leader riconosciuto“.