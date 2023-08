Napoli: il messaggio di Ferragosto di Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis nel giorno di Ferragosto del 2023 ha voluto fare gli auguri ai tifosi del Napoli, mentre è in vacanza.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha scritto: “Auguri di Buon Ferragosto”. Un messaggio semplice apparso sui social ufficiale del numero uno della SSCN.

De Laurentiis dopo aver lasciato il ritiro di Castel di Sangro è andato in vacanza sullo yacht. Il presidente del Napoli continua a portare avanti le trattive di calciomercato. C’è ancora da chiudere l’acquisto di Gabri Veiga, ma il presidente del Napoli vuole acquistare anche Teun Koopmeiners.

Proprio in questi giorni il presidente del Napoli ha incontrato la famiglia Percassi a cena per parlare della cessione del centrocampista. Insomma per De Laurentiis sarà un ferragosto di relax, ma anche di qualche telefonata di lavoro, magari per aggiustare gli ultimi dettagli delle due trattative più calde.