La Repubblica: “Il Napoli vira su Kepa del Chelsea. Resta caldo Keylor Navas ma…

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli non si ferma sul mercato. Dopo gli acquisti di Tanguy Ndombele, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, il club azzurro è intenzionato a rinforzare il reparto portieri con l’acquisto di pipelet di assoluto valore. Nelle prime due partite della stagione Alex Meret si è comportato bene ma, a quanto pare, Cristiano Giuntoli sta proseguendo la ricerca di un calciatore che dia maggiori sicurezze tra i pali e sappia anche giocare con i piedi, così come richiesto più volte da Luciano Spalletti.

La Repubblica si sofferma su questo aspetto ed indica di continui riflessioni tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli su questo argomento. Da tempo si sa che la dirigenza stia negoziando con il Paris Saint Germain per Keylor Navas ma la situazione non è facile e ieri lo stesso Giuntoli ha detto che “la trattativa è in alto mare”. Secondo il noto quotidiano spunta nuovamente lo spagnolo Kepa: “La società sta lavorando attentamente in queste per consegnare al tecnico anche un portiere di assoluta esperienza. A tal proposito resta calda ma complessa la pista per Keylor Navas del Paris Saint-Germain soprattutto per l’ingaggio alto del giocatore. Occhi pertanto su un’alternativa: Kepa del Chelsea, che sarebbe più facile da acquistare”.