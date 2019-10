Napoli, infortunio Malcuit, ecco il primo bollettino medico

L’infortunio di Malcuit contro la Spal preoccupa i tifosi. Il Napoli ha diramato il primo bollettino medico sulle condizioni del giocatore.

NAPOLI. Il campo della Spal si conferma nefasto per i giocatori del Napoli, dopo la rottura del crociato per Arek milik, arriva il brutto infortunio per Kevin Malcuit.

Malcuit è uscito dal campo a causa di un infortunio al ginocchio. Al suo posto dentro Callejon.

Il giocatore francese si è fatto male appoggiando la gamba destra a terra per poi richiamare subito l’attenzione dello staff medico.

In un primo momento Malcuit ha stretto i denti provando a rientrare in campo, sotto la supervisione del dottor Canonico, ma si è subito accasciato al suolo in lacrime prima di essere portato fuori.

Il Napoli ha diramato un primo bollettino medico sull’infortunio di Malcuit parlando di “forte trauma distorsivo al ginocchio destro”.

Gli esami per valutare la reale entità dell’infortunio si svolgeranno lunedì.

Il problema accusato dal terzino però non sembra purtroppo di leggero. Una brutta notizia per mister Ancelotti, che rischia di perdere una valida alternativa sulla corsia di destra.