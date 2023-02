Napoli in aeroporto: Simeone si gasa al coro dei tifosi – Video

Giovanni Simeone esulta al coro dei tifosi del Napoli che hanno intonato canti rivolti ai giocatori azzurri di ritorno da La Spezia.

Simeone è sempre di più integrato con il tifo azzurro. L’argentino pur giocando poco è uno degli idoli del popolo partenopeo, anche perché ha segnato gol pesantissimi come quelli realizzati al Milan e alla Roma.

Ma quello che i tifosi del Napoli adorano di Simeone è sicuramente la passione e la voglia che mette ogni volta che può giocare. Simeone ha giocato anche uno spezzone di Spezia-Napoli, involandosi anche due o tre dribbling, che potevano portare ad un gol clamoroso se non fosse stato fermato all’ultimo momento.

Napoli in aeroporto: Simeone salta ai cori dei tifosi

Dopo la partita con vinta con lo Spezia, il Napoli è andato in aeroporto per fare ritorno nel capoluogo partenopeo. Qui c’erano dei tifosi azzurri che hanno intonato un coro per Di Lorenzo cantando: “C’è solo un capitano”, coro a cui si è unito anche Simeone alzando in alto una delle vaschette utilizzate in aeroporto per depositare gli oggetti.

Poi i tifosi hanno continuato a cantare cori per Kvaratskhelia ed il motivo: “Sai perché bi batte il corazon… ho visto un grande Napoli, ho visto un grande Napoli”.