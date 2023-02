Tancredi Palmeri: “Lo Spezia si è segnato tre gol da solo”

Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, ha minimizzato il successo per 0-3 del Napoli contro lo Spezia.

Nella ventunesima giornata del campionato di Serie A, il Napoli si è imposto sullo Spezia con un sorprendente risultato di 0-3, in una partita che ha visto una prima frazione di gioco molto equilibrata con il risultato che si è fissato sullo 0-0.

I partenopei, allenati da Luciano Spalletti, hanno mostrato una forma fisica invidiabile durante la partita, esercitando un grande possesso palla (78% contro 22%) sugli avversari. Nonostante questo, la prima frazione di gioco si è conclusa senza reti e i tifosi erano in attesa di un cambiamento di scenario.

Ecco che nella ripresa, il Napoli ha dato il meglio di sé. La squadra ha iniziato a spingere con forza verso la porta avversaria, creando diverse occasioni per segnare. La loro persistenza ha pagato quando Kvaratskhelia, il giovane talento georgiano che sta facendo parlare di sé in questa stagione, ha portato in vantaggio la squadra azzurra.

Victor Osimhen, ha segnato raddoppiato con un colpo di testa preciso e potente. Poco dopo, Osimhen ha segnato anche la terza rete, mostrando tutta la sua abilità e la sua potenza fisica.

Il gol del nigeriano ha fissato il risultato finale di 0-3 a favore del Napoli, facendo esplodere di gioia i tifosi azzurri.

Tuttavia, il giornalista inviato di SportItalia, Tancredi Palmeri, ha sottolineato che gli errori difensivi della Spezia hanno giocato un ruolo importante nella sconfitta della squadra di casa. Ha twittato: “Ne vuole regalare un altro lo Spezia al Napoli? Cioè si sono fatti tre gol da soli”. Parole che non sono piaciute ai tifosi del Napoli che hanno commentato anche in maniera dura.