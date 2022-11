Il Napoli potrà utilizzare l’immagine di Maradona

Napoli arriva il si all’utilizzo dell’immagine di Maradona, il tribunale ha annullato il divieto emesso a settembre.

L’immagine di Maradona torna sulle maglie del Napoli. Il club azzurro aveva utilizzato l’immagine del Pibe de oro sulle maglie già l’anno scorso dopo un contratto regolarmente firmato con Ceci, legale rappresentante della Diez Fze di Dubai, che aveva sottoscritto quei diritti con Maradona pochi mesi prima della morte.

Il contratto stipulato con il Napoli, che superava appena i 20mila euro, era stato definito dal giudice «lesivo delle aspettative patrimoniali» che gli eredi hanno in relazione allo sfruttamento dell’immagine del pibe, definito «un simbolo planetario del calcio, riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo, il cui valore economico appare di portata quasi inestimabile».

La commercializzazione sulle seimila maglie prodotte e vendute avrebbe fruttato guadagni per poco meno di un milione di euro: il contratto tra Ceci e Diego riconosceva a quest’ultimo (quindi agli eredi, post mortem). Furono i figli un mese dopo l’accordo tra Ceci e il club azzurro per le maglie create dall’architetto Klain, a notificare l’atto di diffida, ritenendo quell’uso indebito e provocando la rimozione di foto e immagini.

L’IMMAGINE DI MARADONA TORNA SULLE MAGLIE DEL NAPOLI

Come riferisce il quotidiano il Mattino, L’ultimo round tra Stefano Ceci, l’ultimo procuratore di Diego Maradona, e gli eredi dell’asso argentino se l’è aggiudicato l’amico manager. Il Tribunale di Napoli ha revocato il provvedimento cautelare nei suoi confronti emesso mesi fa su istanza dei figli dell’ex capitàno del Napoli: è una storia che inizia lo scorso 21 settembre, quando la seconda sezione civile (giudice Vassallo) dette ragione agli eredi contro Ceci per sfruttamento dell’immagine di Diego.

De Laurentiis e il Napoli avevano acquisito dal manager i diritti d’immagine, utilizzate per lanciare sul mercato maglie indossate dalla squadra azzurra con l’immagine del fuoriclasse.

La sentenza emessa ieri revoca l’inibizione sia al manager che al Napoli «perché i diritti in possesso di Ceci sono validi e non vi è alcun giudizio definitivo che sostiene il contrario.

Il Napoli potrà nuovamente far indossare ai propri calciatori maglie con l’immagine del suo immenso capitano.