Kvaratskhelia: “Nessuno come Maradona. Spalletti grande uomo. Vi dico una cosa su Kim” – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali della Serie A, il georgiano parla anche del paragone con Maradona.

Kvaratskhelia è stato assoluto protagonista della prima parte di stagione del Napoli, il giocatore è stato intervistato dai canali ufficiali della Serie A. “Ammetto che mi piace avere il pallone tra i piedi. Magari non è la cosa giusta da dire, ma è così. A volte probabilmente esagero, però mi piace davvero tanto avere il pallone tra i piedi. Ma non voglio che questo diventi controproducente. Sto lavorando per migliorare in questo senso. L’importante è essere utile alla squadra con o senza pallone“.

Sul paragone con Maradona ha detto: “Ho sentito di questo paragone con Maradona, certamente fa piacere essere accostato ad un giocatore di quel calibro, per me significa tantissimo e mi dà tanta responsabilità. Però posso dire che nessuno può essere paragonato a Maradona che è una leggenda assoluta del calcio“.

Intervista Kvaratskehlia

Il giocatore georgiano parla anche del rapporto con Spalletti: “L’allenatore mi ha dato tantissimo, anche dal punto di vista umano. È una bravissima persone, mi ha accolto fin dal primo giorno e mi ha insegnato tante cose. Da lui sto imparando tantissimo ed ho già notato di essere cresciuto grazie alle sue direttive. Dal punto di vista tattico devo ancora imparare tanto, ma posso farlo con un grande allenatore come Spalletti. Mi dice sempre di non accontentarmi e di fare di più e che devo giocare più insieme ai miei compagni“.

Su Kim ha aggiunto: “È una persona veramente meravigliosa che porta positività all’interno dello spogliatoio. Quando sei con lui è veramente complicato restare seri. In campo poi è un difensore fortissimo, secondo me è uno dei migliori al mondo. Se lui è in difesa io mi sento in una botte di ferro. Sai che può fermare sempre l’attaccante“.

Infine su Napoli-Udinese ha detto: “È un’ottima squadra. Io ho tanta voglia di giocare. Se fossi in condizione sicuramente scendere in campo. Non importa se al 10 al 20 o al 90%, io metterò sempre il massimo impegno per aiutare tutti i miei compagni di squadra. Però vediamo come sto e valuteremo“.