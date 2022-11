Napoli-Udinese, i convocati di Spalletti: Out Kvaratskhelia

Kvaratskhelia non prenderà parte a Napoli-Udinese, Spalletti ha diramato la lista dei convocati, il georgiano non recupera.

Dieci vittorie consecutive in Serie A, vetta della classifica: il Napoli continua a volare e prima della pausa per i Mondiali, nella quindicesima giornata, affronta l’Udinese.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, c’era grande attesa per il ritorno in campo di Kvaratskhelia, ma il georgiano non ha recuperato.

Kvaratskhelia soffre ancora per il colpo subito alla schiena durante la partita con il Liverpool e non è il caso di rischiarlo mandandolo in campo domani contro l’Udinese.

Spalletti, come già avvenuto nelle due precedenti partite, se ne fa una ragione. Raspadori dovrebbe essere il prescelto rispetto ad Elmas. Mister 35 milioni scalpita in un ruolo che non è il suo ma che è meglio che si fa piacere perché là nel mezzo quel ragazzaccio di Osimhen non dà molto scampo.

NAPOLI-UDINESE: I CONVOCATI DI SPALLETTI

Portieri: Meret, Marfella, Idasiak;

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka;

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Attaccanti: Simeone, Politano, Osimhen, Raspadori, Lozano.