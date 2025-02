Napoli, attacco da trasferta: dieci gare consecutive a segno lontano dal Maradona

Il Napoli non vanta il miglior attacco del campionato in termini di quantità — attualmente è il sesto — ma può certamente fregiarsi di un primato significativo: è la squadra con il miglior rendimento offensivo in trasferta. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri hanno segnato in dieci gare esterne consecutive, con una media di 1,9 gol a partita. Un dato che testimonia la continuità realizzativa lontano dal Maradona, rafforzato da un’altra statistica di rilievo: il Napoli detiene la miglior difesa della Serie A con appena 19 reti subite.

Il precedente migliore per gli azzurri risale alla stagione 2021-2022, quando la striscia positiva raggiunse le quattordici partite consecutive con almeno un gol segnato fuori casa. Anche se quest’anno quel record è ancora distante, il rendimento in trasferta rimane un punto di forza della squadra di Conte.

Un dato curioso riguarda proprio la distribuzione delle reti: 23 gol realizzati lontano da Fuorigrotta contro i 18 siglati in casa. E domenica, 23 febbraio, il Napoli giocherà contro il Como allo stadio Sinigaglia, che si affaccia sul lago. Una semplice coincidenza numerica? Forse, ma chi ama la cabala potrebbe trovarci un segno favorevole. Conte, però, come evidenziato dal Corriere dello Sport, preferisce attenersi ai numeri concreti e alle statistiche, elementi che confermano la solidità del percorso degli azzurri.

Lukaku guida l’attacco in trasferta

Romelu Lukaku è il capocannoniere “on the road” del Napoli con 5 gol all’attivo, siglati contro Cagliari, Milan, Udinese, Fiorentina e Atalanta. Alle sue spalle c’è McTominay con 4 reti, segnate contro Inter, Torino, Fiorentina e Atalanta. Anche Kvaratskhelia ha dato il suo contributo con 3 gol, seguito da Anguissa (2) e da Rrahmani, Neres, Politano, Spinazzola, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, tutti a segno almeno una volta in trasferta.

L’ultima rete esterna porta la firma di Raspadori nella vittoria contro la Lazio, mentre la prima della stagione lontano dal Maradona è stata siglata dal capitano Di Lorenzo contro il Cagliari. Numeri che raccontano la capacità del Napoli di mantenere alta l’intensità anche fuori casa.

Il percorso in trasferta

In dodici trasferte stagionali, il Napoli è rimasto a secco solo in due occasioni: all’esordio contro il Verona (0-3 al Bentegodi) e contro la Juventus allo Stadium (0-0), in quello che fu anche il primo passaggio alla difesa a quattro. Dopo quel pareggio, datato 21 settembre, sono trascorsi 152 giorni durante i quali gli azzurri hanno sempre trovato la via del gol. Le vittorie in trasferta sono state otto, accompagnate da quattro pareggi e una sola sconfitta.

In attesa della sfida contro il Como, la squadra di Conte potrà contare su questa solidità esterna per proseguire la striscia positiva e continuare la rincorsa in campionato. Anche perché, come dimostrano i numeri, lontano dal Maradona il Napoli sembra esprimere il suo volto migliore.