Napoli, tra campo e tavola: il gruppo si rafforza in vista del Como

Dodici ore all’insegna dell’azzurro. Il Napoli ha dedicato l’intera giornata di mercoledì a rafforzare il gruppo, sia sul campo che fuori. I calciatori si sono ritrovati prima al centro sportivo di Castel Volturno per un doppio allenamento e poi hanno concluso la giornata con una cena di squadra a base di carne alla brace nei pressi di Pozzuoli, nella cornice di Abraxas, affacciato sul lago di Lucrino e il lago d’Averno. Un momento di svago e coesione, come raccontato dal Corriere dello Sport, fondamentale in una fase cruciale della stagione, tra la delicata trasferta di Como e il successivo scontro diretto con l’Inter.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo, sempre attento alle dinamiche interne al gruppo, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di leader anche fuori dal campo. Conoscendo l’importanza dell’unità e dello spirito di squadra, Di Lorenzo ha favorito questo momento di aggregazione, utile per allentare la tensione e ricaricare le energie mentali in vista dei prossimi impegni. Il Napoli, infatti, continua a mantenere alti i ritmi in allenamento e lo dimostrano anche i dati raccolti nell’ultima gara contro la Lazio: la squadra ha percorso 121.236 chilometri, superando i 117.031 degli avversari. Tuttavia, come sottolinea il Corriere dello Sport, la brillantezza psicofisica è un altro aspetto cruciale e in questo momento della stagione, con minutaggi elevati per molti giocatori, pause come quella della cena possono fare la differenza.

Intanto, prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Como al Sinigaglia. La priorità resta il recupero degli esterni di sinistra: Spinazzola, assente nelle ultime due partite, e Olivera, fuori da quattro giornate, sono entrambi sotto osservazione. Antonio Conte spera di riaverli a disposizione per rafforzare il reparto. In attacco, confermato il 3-5-2 con Raspadori al fianco di Lukaku, mentre resta da valutare il possibile rientro di Politano sulla corsia destra, dopo l’esclusione nell’ultima gara contro la Lazio.

Il Napoli, dunque, guarda al prossimo impegno mantenendo alta la concentrazione, ma senza trascurare l’importanza di cementare il gruppo anche fuori dal campo. La trasferta di Como sarà un altro banco di prova importante in questa fase del campionato.