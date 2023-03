Napoli, il piano di Spalletti per lo scudetto e la Champions

Luciano Spalletti vuole l’immediato riscatto del Napoli in campionato e ci tiene a ben figurare anche in Champions.

Napoli si trova in una posizione favorevole per vincere lo scudetto e fare una buona figura in Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti sta pianificando attentamente la gestione della squadra in vista dei prossimi impegni, tra cui la partita contro l’Atalanta.

Il tecnico, secondo quanto riporta “Il Mattino”, potrebbe concedere un turno di riposo ai giocatori come Anguissa e Kvaratskhelia che sembrano un po’ stanchi, ma l’obiettivo principale rimane sempre lo stesso: vincere il campionato.

Spalletti sa bene che la qualità del gioco deve rimanere alta per evitare eventuali problemi, ma al momento non sembra preoccupato. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra è determinata a fare meglio, ma l’unico obiettivo è quello di vincere lo scudetto, non di raggiungere record di punti o di vittorie.

Il calendario sembra favorevole alla squadra azzurra, con partite relativamente semplici contro squadre come Verona, Salernitana e Sampdoria in casa e Torino, Lecce, Udinese e Bologna in trasferta. Ci sono anche partite più difficili contro squadre come Atalanta, Milan, Fiorentina e Inter, ma il vantaggio accumulato finora dà fiducia alla squadra.

Spalletti è un pianificatore meticoloso e ha già previsto un girone di ritorno con alcune trappole per la squadra, ma ha l’esperienza e la conoscenza dei suoi uomini per gestire la situazione. Non c’è motivo per panico dopo la sconfitta con la Lazio e la squadra è pronta a riprendere gli allenamenti per prepararsi al meglio per la partita contro l’Atalanta e gli impegni successivi.