I napoletani sono stati capaci di fare una cosa incredibile: il web è impazzito

Il Napoli e i napoletani hanno avuto la capacità di sovvertire i rapporti tra le tifoserie facendo letteralmente impazzire il web.

Il Napoli ha subito la seconda sconfitta della stagione, perdendo contro la Lazio, guidata dal suo ex-allenatore Maurizio Sarri. Il gol di Vecino ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive della capolista, che si è trovata costretta a incassare il primo ko in gare ufficiali davanti al pubblico del “Maradona“. Non si verificava un tale risultato da quasi un anno, ovvero dal 10 aprile 2022, giorno della sconfitta interna contro la Fiorentina.

La squadra di Luciano Spalletti aveva ottenuto una serie di 12 vittorie e 2 pareggi in casa prima di perdere contro la Lazio. Tuttavia, la sconfitta non viene considerata un campanello d’allarme per i tifosi del Napoli, ma solo un piccolo incidente di percorso. Nonostante la sconfitta, il Napoli mantiene un distacco importante sulle inseguitrici e cerca di riscattarsi nella prossima partita contro l’Atalanta. Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha espresso la sua incredulità su una situazione che sta accadendo in questi ultimi giorni.

Nel suo profilo Twitter, ha scritto: “Juventini che augurano agli interisti di vincere lo scudetto… romanisti che si complimentano con i laziali per aver vinto a Napoli… cosa siamo capaci di fare noi napoletani… siamo un popolo meraviglioso che sta vivendo giornate meravigliose!”. Con queste parole, Alvino ha sottolineato l’importanza dell’unità e della solidarietà tra i tifosi del Napoli, nonostante le rivalità calcistiche.