Quando Carlo Alvino asfaltò uno juventino: per non dimenticare – IL VIDEO

In queste ore i tifosi Juventus sui social contestano la mancata punizione al Napoli per l’affare Osimhen con il Lille.

La rivalità tra tifosi juventini e quelli napoletani è sempre molto accesa. In questi giorni l’astio tra le due tifoserie è diventato ancora più pressante dopo la notizia della penalizzazione alla Juventus.

I tifosi bianconeri sono convinti di aver subito una ingiustizia, secondo il loro modo di vedere la Juve non doveva essere punita, in quanto società estremamente corretta. Anche la stessa dirigenza ha annunciato ricorso al Collegio di garanzia del Coni, per provare ad annullare la sentenza della corte federale.

Stasera la Juve gioca con l’Atalanta avendo sul groppone i 15 punti di penalizzazione. Sui social va avanti la protesta dei tifosi che ora vorrebbero che anche il Napoli fosse punito per l’operazione Osimhen con il Lille.

Napoli: e l’operazione Osimhen col Lille

Va ricordato che Osimhen è stato pagato 70 milioni di euro dal Napoli, di cui 50 milioni sono stati messi cash da De Laurentiis. Mentre i restanti 20 milioni di euro, sono derivati dalle valutazioni di Karnezis, portiere con ampia esperienza europea, oltre che dei giovani Manzi, Palmieri e Liguori, in quel momento in rampa di lancio nelle giovanili del Napoli. Secondo i tifosi juventini quelle valutazioni sono sproporzionate e quindi anche il Napoli deve essere punito.

Quello che non ricordano i tifosi bianconeri è che nella Juve è stato accertato un sistema di plusvalenze fittizie (quelle sono condannate, non quelle regolari ndr). Inoltre le operazioni contestate sono decine. Mentre al Napoli, che è già stato assolto dalla giustizia sportiva, è stata contestata solo l’operazione Osimhen.

Ecco che il video di Carlo Alvino in questo caso è estremamente calzante. Poiché in quel caso un tifoso della Juve, provava a ricordare quel famoso rigore inesistente concesso a Mertens contro il Crotone, dimenticando però le decine di episodi arbitrali avuti a favore dalla squadra bianconera.