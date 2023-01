Incendiato il pullman dei tifosi della Casertana a Pagani: video shock

A Pagani incendiano il pullman dei tifosi della Casertana, per assistere al match contro la Paganese di Serie D.

Scene incredibili quelle filmate da alcune persone presenti a Pagani. Uno dei pullman dei tifosi della Casertana è andato in fiamme. I supporters della squadra che milita in Serie D nel girone G stavano assistendo alla partita presso lo stadio ‘Marcello Torre’ quando il pullman è stato dato alle fiamme.

Tra le due tifoserie c’è sempre stato molto astio, ma in questo caso si è superato ogni limite. Un vero e proprio assalto quello compiuto da alcuni vandali che hanno dato a fuoco il pullman, parcheggiato anche nei pressi di alcuni stabilimenti con materiale infiammabile. Per fortuna al momento non si registrano feriti. Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine locali.