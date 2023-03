Spalletti: pronti tre cambi per rilanciare il Napoli con l’Atalanta

Luciano Spalletti ha in mente tre cambi per la sfida tra Napoli e Atalanta che si gioca sabato 11 marzo 2023.

La sconfitta con la Lazio non è stato un dramma ma è chiaro che in casa Napoli c’è fretta di ripartire. I giocatori volevano assolutamente portare a casa almeno un pareggio e l’amarezza di aver perso i tre punti è ancora tanta. Anche per questo motivo i due giorni di riposo programmati da Spalletti per la squadra possono essere ancora più utili.

Ma lo staff tecnico sta già pensando alla prossima sfida con l’Atalanta. Una gara che si disputa ancora allo stadio Diego Armando Maradona e che va assolutamente vinta. I nerazzurri si sono fermati con l’Udinese, un pareggio che li allontana dalla zona Champions League.

Spalletti sta cercando delle soluzioni per ripartire al meglio e secondo quanto scrive Il Mattino oggi in edicola il tecnico del Napoli pensa al turnover. Ci sono almeno tre cambi in vista: Ndombele al posto di Anguissa, col francese ex Tottenham che ha approcciato molto bene nei pochi minuti avuti a disposizione con la Lazio. Potrebbe far riposare l’africano che è apparso stanco.

Elmas scalpita in panchina e Spalletti può sceglierlo al posto di Kvaratskhelia che le sta giocando praticamente tutte. Altra idea è quella di Politano al posto di Lozano.