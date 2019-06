Napoli, il Manchester City non vuole koulibaly: “nessuna offerta”

Napoli, il Manchester City non vuole koulibaly. Dall’Inghilterra dal Club di Guardiola arriva il chiarimento sul difensore.







In settimana erano circolate voci su un possibile assalto del Manchester City per Koulibaly, la gazzetta dello sport, difensore del Napoli.

Ancelotti dal Canada aveva fatto sapere di essere contrario alla cessione del difensore centrale. Ai suoi collaboratori che gli chiedevano della situazione relativa a Kalidou, Ancelotti avrebbe risposto scherzando: ““Se non c’è Koulibaly, non torno neppure dal Canada”.

Giusto chiarire che si tratta di una battuta ai collaboratori più stretti: anche perché, al momento, non c’è nulla da temere. Per il Napoli Koulibaly è incedibile.

IL MANCHESTER CITY NON VUOLE KOULIBALY

Il Manchester City ha provveduto a diffondere la propria posizione, per spegnere le voci del mercato: “Non abbiamo presentato alcuna offerta per Koulibaly. Non è un calciatore che rientra nei nostri piani“.







LA CLAUSOLA DI KOULIBALY

Il quotidiano il Mattino, ha scoperto che la clausola del difensore è di 150 milioni ma non è valida solo per l’estero ma anche per l’Italia. Immediatamente le testate filo Juventine hanno gongolato, ma la Juve potrebbe mettere sul piatto 150 milioni? Operazione quasi impossibile per i bianconeri.