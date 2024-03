Napoli ha deciso: Folorunsho rientrerà per la prossima stagione

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli ha intenzione di riportare in rosa Michael Folorunsho al termine del prestito al Verona.

Il futuro di Michael Folorunsho sembra essere già delineato. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il centrocampista attualmente in prestito al Verona rientrerà al Napoli al termine della stagione per far parte della prima squadra.

I piani del Napoli sono chiari

“Michael Folorunsho tornerà al Napoli dal Verona alla fine della stagione. I piani del Napoli per lui sono chiari: vuole mantenerlo in prima squadra da luglio” ha scritto Schira sui suoi canali social.

Nel mirino di Spalletti e l’Italia

Il rendimento del roccioso centrocampista, autore di 4 reti in questa stagione, non è passato inosservato. Luciano Spalletti starebbe monitorando con attenzione le sue prestazioni tanto che, secondo l’esperto di mercato, Folorunsho potrebbe addirittura essere convocato in Nazionale.

Un rinforzo a costo zero

Il 24enne nigeriano rappresenterebbe un rinforzo praticamente a costo zero per il Napoli, visto che è di proprietà del club azzurro e tornerebbe semplicemente dal prestito al Verona.

Con il rientro di Folorunsho, il Napoli avrebbe quindi già risolto una delle caselle a centrocampo in vista della prossima stagione. Il giocatore si aggiungerebbe alla batteria di mediani a disposizione di calzona, pronto a giocarsi le sue carte per una maglia da titolare o come alternativa di lusso.

Grazie alle sue qualità fisiche e tecniche messe in mostra in questa annata, Folorunsho potrebbe rivelarsi un acquisto importante per il futuro del Napoli, senza dover investire nuove risorse sul mercato.