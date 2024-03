Meret si racconta: “Il mio sogno è vincere il Mondiale, vi dico una cosa su Napoli” VIDEO

Nel format “Get to know” della SSC Napoli, il portiere Alex Meret ha svelato sogni, idoli, passioni e il suo luogo preferito a Napoli.

Alex Meret, portiere del Napoli dal 2018, si è raccontato ai tifosi attraverso un video del format “Get to know” pubblicato sui canali ufficiali del club azzurro. Ecco le principali rivelazioni del numero uno campione d’Italia.

Il sogno nel cassetto

“Vincere un Mondiale” è il grande obiettivo che Meret insegue sin da bambino. A 26 anni, il friulano spera di poter un giorno realizzare questo incredibile traguardo.

L’idolo da piccolo

“Gianluigi Buffon” è stato il modello a cui Meret si è ispirato da giovane. L’ex portiere della Nazionale è stato un vero e proprio punto di riferimento per il numero uno azzurro.

Le altre passioni

Oltre al calcio, Meret ama il tennis, con Roger Federer come idolo fuori dal rettangolo verde. I suoi hobby sono i videogames e i giochi da tavolo.

Il luogo del cuore a Napoli

“Lo stadio Maradona” è il posto che Meret predilige nella città partenopea. Un legame fortissimo con l’impianto che è stato teatro del suo trionfo in campionato.

L’amore per Udine

Nonostante gli anni trascorsi a Napoli, Meret non dimentica le sue origini: “Udine” è stata indicata come “città del cuore”.

Infine, un dolce pensiero per i tifosi azzurri: “Vi aspettiamo allo stadio”. Il portiere campione d’Italia non vede l’ora di riabbracciare il pubblico del Maradona per continuare a cullare il sogno del Mondiale insieme.