Napoli, tutti i gol in Serie A e Champions League 2022-23 VIDEO

Il video di tutti i gol del Napoli in Serie A e Champions league 2022-2023, riviviamo insieme la cavalcata della squadra di Spalletti.

Il Napoli in queste prime 21 ufficiali giocate fra campionato e Champions League ha letteralmente primeggiato, raggiungendo vette di rendimento e bellezza di gioco inesplorate. Senza perdere mai la bussola o incappare in qualche passo falso.

Vince e diverte. Il Napoli va in vacanza con il primato in classifica e una lunga serie di record. Il modo migliore per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo una serie positiva da urlo. Una squadra tritatutto, in grado di infilare per undici vittorie di fila e tentare la prima fuga del campionato, scavando già un solco con le inseguitrici.

Il miglior Napoli della gestione De Laurentiis e dell’intera storia del club. Una squadra che qualcuno ha definito ‘ingiocabile’ e che sta conquistando primati su primati, riscrivendo i numeri della società andando addirittura oltre a quelli della formazione da sogno che conquistò scudetti e coppe con Diego Armando Maradona e quella che sfiorò il titolo con Maurizio Sarri in panchina.

Una marcia che se proseguirà su questi binari porterebbe dritta a quel traguardo Scudetto, che il popolo partenopeo e tutta la città campana sogna da 32 anni.

Napoli, tutti i gol in in Serie A e Champions League 2022-23

Stagione fantastica del Napoli fin qui. Riviviamola per bene in questo video che racchiude tutti i gol messi a segno tra serie A e Champions League 2022-23.